Українцям радять носити паперові документи про бронювання: у чому причина

Через можливі збої в системі потрібно з собою мати документи про бронювання.

Українцям бажано носити з собою паперові документи про бронювання, у разі якщо система, де є дані про бронювання не працює.

Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко у Telegram.

"Я б радив з собою носити паперові документи з бронювання", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 8 лютого стався збій у роботі застосунку "Резерв+" високим навантаженням на систему BankID, що спричинило проблеми з авторизацією.

Нагадаємо, заступниця Міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила деякі подробиці. З її слів, від ночі всі залучені, щоб опрацювати запити та застосунок знову коректно працював.

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