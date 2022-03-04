Українцям розсилають фішингові електронні листи нібито від ukr.net (фото)

У темі таких листів вказано "Увага".

На електронні скриньки українців надходять фішингові листи задля компрометації електронної пошти громадян України.

Про це повідомили в Держспецзв’язку.

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Листи начебто пересилаються від ukr.net, але насправді їх надсилають з поштової скриньки muthuprakash.b@tvsrubber.com із темою "Увага". Листи містять інформацію про те, що до пошти начебто "ЗАФІКСІКСІРОВАЛІ" спроби входу з ІР-адреси в Донецьку і потрібно негайно змінити пароль за посиланням.

Після переходу за посиланням та введення паролю цей пароль потрапляє до зловмисників. Таким чином вони отримують доступ до електронних скриньок громадян України.

"Якщо ви отримували такі листи, просимо негайно переслати їх на пошту CERT-UA cert@cert.gov.ua для подальшого аналізу. Якщо ви вводили пароль за посиланням, негайно змініть його", – порадили в Держспецзв’язку.