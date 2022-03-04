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Українцям розсилають фішингові електронні листи нібито від ukr.net (фото)

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Українцям розсилають фішингові електронні листи нібито від ukr.net (фото)

У темі таких листів вказано "Увага".

На електронні скриньки українців надходять фішингові листи задля компрометації електронної пошти громадян України.

Про це повідомили в Держспецзв’язку.

Листи начебто пересилаються від ukr.net, але насправді їх надсилають з поштової скриньки muthuprakash.b@tvsrubber.com із темою "Увага". Листи містять інформацію про те, що до пошти начебто "ЗАФІКСІКСІРОВАЛІ" спроби входу з ІР-адреси в Донецьку і потрібно негайно змінити пароль за посиланням.

Після переходу за посиланням та введення паролю цей пароль потрапляє до зловмисників. Таким чином вони отримують доступ до електронних скриньок громадян України.

"Якщо ви отримували такі листи, просимо негайно переслати їх на пошту CERT-UA cert@cert.gov.ua для подальшого аналізу. Якщо ви вводили пароль за посиланням, негайно змініть його", – порадили в Держспецзв’язку. 

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251, 
  • бойових броньованих машин ‒ 939, 
  • артилерійських систем – 105, 
  • РСЗВ - 50, 
  • засоби ППО - 18,
  • літаків – 33 (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 (уточнюється),
  • автомобільної техніки - 404,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з пальним - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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