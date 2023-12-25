Українцям треба усвідомити неприємну річ про мобілізацію: військовий аналітик розповів про проблему

За його словами, ми весь цей час воюємо на фронті з меншою кількістю бійців, аніж наш ворог.

Проблема України в тому, що ми воюємо з меншою кількістю бійців, чим російські окупанти. Водночас компенсувати це намагаємося мобілізацією цивільних людей.

Про це в рамках єдиного телемарафону розповів військовий аналітик Євген Дикий.

За його словами, ми весь цей час воюємо на фронті з меншою кількістю бійців, аніж наш ворог.

“Нам треба усвідомити одну достатньо неприємну, але вагому річ. Ми весь час намагаємося виїхати на тому, що наші бійці значно краще при тому, що вони так само мобілізовані з цивільних людей. Абсолютна більшість наших бійців не те що непрофесіонали, а взагалі до того ніколи зброю не тримали. Але коштом мотивації та, скажімо, загального рівня розвитку розумового і культурного, ми вважаємо, що наші бійці кращі. Але ж треба розуміти, що наскільки б не були кращі наші бійці, але воювати весь час з меншою кількістю людей, ніж у ворога”, - розповів Євген Дикий.

За його словами, якщо різниця між в технологіях така, як в американської армії з "Талібаном", то тоді можна воювати в 10 разів меншою кількістю людей.

“На жаль, ми з росіянами на одному технологічному рівні. Ми воюємо зброєю одного покоління, плюс-мінус щось краще в нас, щось краще в них. А раз так, то нам треба прийняти той факт, що нам треба виставити як мінімум таку ж кількість бійців на фронт, як виставляє наш ворог. А якщо ми хочемо з гарантією переломити хід війни, то нам треба хоча б один раз за весь час створити перевагу над ворогом. Всі ті успіхи, які ми досі здобули, а вони дуже чималі, ми здобули меншими силами, ніж у ворога. Можна собі уявити, наскільки поміняється хід війни, якщо ми нарешті створимо перевагу”, - наголосив військовий аналітик.

Нагадаємо, що Росія створила три нових полки для посилення окупації Донеччини.

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