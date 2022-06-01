Українцям у Польщі нарешті дали роз'яснення щодо повторного перетину кордону після 90 днів безвізу: які тепер умови

Українцям у Польщі нарешті дали роз'яснення щодо повторного перетину кордону після 90 днів безвізу: які тепер умови

В громадян України, які утікаючи від війни вже провели у Польщі 90 днів і більше, виникають складнощі з повторним перетином кордону до сусідньої країни. У консульстві дали роз'яснення щодо цього.

До посольства України в Польщі надійшло чимало повідомлень від українців, які вже пробули у країні понад 90 днів через війну, і хочуть короткотерміново поїхати на Батьківщину, але мають труднощі із повторним перетином кордону. Тож посольство звернулося за роз'ясненням до польської сторони.

Про це йдеться в повідомленні Kонсульства України в Гданську.

"Посольство України в Польщі провело консультації з Міністерством внутрішніх справ і адміністрації Польщі, за результатами яких польська сторона поінформувала про таке. Відповідно до ст. 2 п. 1 Закону Республіки Польща "Про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави" перебування всіх громадян України, які прибули на законних підставах на територію Республіки Польща у зв’язку з воєнним діями в Україні після 24 лютого 2022 року та під час прикордонного контролю задекларували намір залишитися у Польщі, вважається легальним протягом 18 місяців, від 24 лютого 2022 року (отримуючи т.зв. статус прихистку)", - повідомили у Kонсульстві.

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Такій категорії співвітчизників для своєї легалізації рекомендують оформити спеціальний номер PESEL UKR у місцевій адміністрації за місцем проживання/перебування.

Такі особи мають також право виїжджати з Польщі та повернутися за умови, що термін виїзду складає не більше ніж один місяць. Водночас виїзди на менший проміжок часу до уваги не беруться, не зважаючи на їхню кількість чи тривалість.

Щодо в’їзду до України та повернення до Польщі українців, які вже перебувають у Польщі, утікаючи від війни, то під час в’їзду до сусідньої країни кожен українець має поінформувати польського прикордонника про мету свого в’їзду.

"Якщо громадянин України декларує, що прибув до Польщі утікаючи від війни в Україні, то у разі позитивного рішення повноважної особи прикордонної служби Польщі (у більшості випадків так і стається) він отримує право на в’їзд та статус", - кажуть у посольстві.

Водночас, якщо українці їдуть до Польщі не через війну, а їхній в’їзд має ознаки регулярного прикордонного руху, такі особи підлягають прикордонному контролю на принципах визначених у Шенгенському кодексі про кордони (наявність біометричного паспорта та дотримання коридору перебування до 90 днів протягом 180 днів).

"В ситуації, коли українець не декларує в’їзд у зв’язку з військовими діями на території України та вже використав дозволений строк перебування, він не має правових підстав для в’їзду", - сказано в повідомленні.

Громадянин України, який повністю використав дозволений термін перебування, може заявити про в’їзд до Польщі у зв’язку з військовими діями на території України, що обумовить додаткове вивчення його заявки на підставі ст. 32 Закону про іноземців та, за умови позитивного розгляду, йому може бути дозволено в’їзд на територію Польщі.

"Таким чином, сподіваємося, що надані роз’яснення Вам стануть у нагоді та звертаємо увагу, що остаточне ухвалення рішення про пропуск громадянина України на територію Республіки Польща або відмову у в’їзді залишається виключно за Прикордонною службою Республіки Польща", - додали у Kонсульстві.

Нагадаємо, у Польщі "взялися" за українців, які отримують соцвиплати, сотні людей вже втратили їх.

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