Українцям у Варшаві змінили точку видавання PESEL: що сталося і де тепер його можна отримати

Українцям у Варшаві змінили точку видавання PESEL: що сталося і де тепер його можна отримати

У польській Варшаві від 25 квітня українцям надаватимуть номери PESEL лише в одному пункті.

Біженцям з України у Варшаві від сьогодні більше недоступне надання PESEL в ужендах столичних мікрорайонів або мобільних пунктах.

Про це повідомляє на pap.pl.

Таке рішення ухвалили в столичному муніципалітеті, аби розвантажити роботу ужендів варшавських мікрорайонів і дати можливість їм зосередитися на наданні постійних послуг усім жителям Варшави.

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Згідно з оновленням, отримати "Песель" у Варшаві тепер можна буде лише в пункті на Національному стадіоні (Stadion PGE Narodowy).

Пункт для біженців з України на Національному стадіоні працює 7 днів на тиждень від 8:00 до 16:00 (крім 1, 2, 3 травня). Там можуть приймати до 3 тисяч відвідувачів на добу.

Від 16 березня вже майже 90 тисяч біженців з України отримали там номери PESEL. Крім того, в цьому пункті українці також можуть подати заявки на отримання щомісячної допомоги на дітей від ZUS.

Нагадаємо, у Польщі знайшли роботу 77 тисяч біженців з України.

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