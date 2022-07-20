Українцям знову відмовляють у повторному в'їзді до Польщі: у МВС країни пояснили, як діяти у разі проблем на кордоні

Українцям, які в'їхали до Польщі після 24 лютого і підпадають під дію спецустави, котрою передбачена можливість виїзду до 30 днів протягом 18 місяців і повернення, прикордонники почали відмовляти у повторному перетині кордону.

Прикордонна служба Польщі в деяких випадках відмовляє у повторному в'їзді до Польщі громадянам України, чиє право на повернення гарантовано спецуставою.

Про це повідомляє Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (SIP).

Як пояснює SIP, закон, ухвалений у березні, передбачає, що особи, які в'їхали до Польщі з 24 лютого 2022 року та отримали тимчасовий захист, а потім залишили Польщу на термін до 30 днів, можуть вільно повернутися до Польщі без втрати гарантованих законом прав ( наприклад, 500+ на дитину). Такої самої позиції дотримується й Міністерство внутрішніх справ.

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Проте останнім часом почастішали випадки, коли прикордонна служба відмовляє у в'їзді до Польщі багатьом українцям, які поверталися на якийсь час на Батьківщину і намагалися повернутися до сусідньої країни.

Вони трактують інакше закон і ухвалюють рішення на підставі положень Шенгенського кодексу про кордони, згідно з яким після закінчення 90-денного терміну перебування у Польщі слід чекати за межами Шенгену 90 днів для повторного в'їзду.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації пояснює, що положення спеціального закону мають пріоритет над іншими документами, які регулюють перебування українців у Польщі.

"Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого, мають право на легальне перебування в країні протягом 18 місяців і можуть залишити країну на термін менше місяця і повернутися назад", - пояснили в міністерстві.

На інцидент відреагувала депутатка від партії Polska 2050 Ганна Ґілл-Пятек. На своїй сторінці у Facebook політикиня закликала всіх, хто зіткнеться з труднощами проходження кордону, посилатися на коментар міністерства внутрішніх справ або безпосередньо зв'язуватися з його офісом.

Слід зауважити, що минулого місяця на польському кордону виникла така ж проблема, проте після суспільного розголосу ситуацію врегулювали.

Нагадаємо, українців у Польщі заохочуватимуть переїжджати до менших міст і сіл.

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