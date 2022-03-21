Українець повернувся з Білорусі, щоб захищати Батьківщину від російської навали

Українець вступив до лав Нацгвардії.

Українець повернувся з Білорусії, щоб захищати Україну. Тепер чоловік є командиром гранатометного розрахунку однієї з військових частин.

Про це повідомили в МВС України.

"Герой з позивним "Шустрий", який переїхав до Білорусі вже доволі давно, дізнавшись, що його рідна країна зараз у небезпеці, не вагаючись прийняв рішення повернутися і разом з усіма стати на захист своєї Батьківщини в рядах Національної гвардії України. Наразі наш герой є командиром гранатометного розрахунку однієї з військових частин на Одещині та, як і весь наш народ, впевнено стоїть на захисті своєї Батьківщини", - йдеться у повідомленні.

У МВС наголосили, що завдяки таким захисникам і справжнім патріотам, завдяки підтримці всіх небайдужих громадян ми можемо впевнено сказати - світ з нами.

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