Чи могла Україна перемогти у війні 2022 року: аналітик надав відповідь

Масштабна допомога США за лендлізом не дозволила б Україні перемогти Росію 2022 року.

На думку українського аналітика Романа Шрайка, Росія продовжуватиме воєнні дії, доки вистачає ресурсів.

"2022 року ресурсів у РФ було навалом. Тому закінчитися війна могла лише в один спосіб – якби ми уклали "ганебний мир". Який би призвів або до повільного поглинання України Росією, або до нового вторгнення трохи пізніше", – вважає Шрайк.

За його словами, якби Україна мала більші успіхи на фронті, Росія могла б мобілізувати більше сил, а війна тривала б довше. Однак, від середини 2025 року, за його прогнозами, ресурси Росії почнуть вичерпуватися, що змінить перебіг конфлікту.

"Як би "ура", але зараз на повний ріст постає проблема і з нашими ресурсами. Насамперед людськими. Грошей вистачає, зброя поки що є, а от із людьми погано. Про управління та розпорядження цими людьми – окрема тема. Тож ми начебто дотерпіли до моменту, коли "невичерпні" ресурси Росії починають вичерпуватися, але й самі втратили енергію", – написав Роман Шрайк.

Нагадаємо, що втрати України у війні можуть становити не менше 60-100 тис. загиблих військових. Можливо, ще 400 тис. бійців дістали надто серйозні поранення, щоб продовжувати брати участь у боях.