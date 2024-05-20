Україні буде дозволено бити зброєю партнерів: експерт надав прогноз щодо завдання ударів по території РФ

До кінця року, і навіть швидше, рішення щодо зняття заборонити деякими країнами на використання їхньої зброї для ударів по стратегічних цілях в Росії буде ухвалено.

Про це сказав військовий експерт, директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі телемарафону 20 травня.

"Швидше, ніж до кінця року, буде знайдена формула, за якою Україні буде дозволено бити зброєю партнерів", – сказав він.

За словами експерта, тривають розмови про направлення до України військових від країн НАТО.

"Ба більше, ми вже переходимо на інший етап – про відправку військових країн НАТО в Україну. Різних, які на це згодні. Зараз йдеться про військових інспекторів країн НАТО. Думаю, що кінця року певні серйозні зрушення нас очікують", – сказав він.

Мусієнко також додав, що Україна вже завдає ударів по російських стратегічних цілях, наприклад, по Новоросійському морському порту – важливому логістичному центру, що дає РФ можливість здійснювати певні поставки, зокрема, й нафтопродуктів, подекуди і в обхід санкцій. Саме повз цей порт йдуть і нафтопродукти з Казахстану та Азербайджану.

"Такі удари по порту роблять Росію не дуже надійним партнером. Можу сказати, що Україна вийшла на новий етап ударів, розширює фактично межі географічно цих об’єктів і, я думаю, що це не останній удар по цьому порту", –додав Мусієнко.

Спостереження за цим об’єктом, за словами експерта, ведуться давно і способи враження його вже відшукували.

"Тобто це не означає, що зараз виникло якесь спонтанне рішення. Іноді для того, щоб нанести удар по тому чи іншому об’єкту потрібно тижні або й більше для організації операції", – додав експерт.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зазначив, що Захід боїться ескалації з боку РФ, водночас прагнучи, щоб Україна перемогла. Тож Київ й надалі вестиме переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині території Росії.

Читайте також провідні новини дня: