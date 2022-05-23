Україні давали кілька днів, а вона зупинила "другу армію" світу - Зеленський розповів про історичний прецедент у Давосі

Україні давали кілька днів, а вона зупинила "другу армію" світу - Зеленський розповів про історичний прецедент у Давосі

Україна зупинила російську армію, яку називали "другою армією" світу. І важкою ціною продовжує відтістняти окупантів..

Україна створила історичний прецедент сміливості, не ставши слухати тих, хто казав, що наша оборона не протримається довше кількох днів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський 23 травня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Ми зупинили російську армію, яку називали "другою армією" світу. І ціною важких боїв, ціною тисяч життів поступово відтискаємо окупантів з нашої землі", - сказав він.

Зеленський додав: "Але чи довелося б нам це робити, аби ще минулого року до нас дослухалися і застосували проти РФ справедливі, превентивні, увесь спектр санкцій".

Нагадаємо, британська розвідка порівняла втрати Росії в Україні за три місяці повномасштабної війни з втратами Радянського Союзу за дев’ять років війни в Афганістані. Як зазначили у Міноборони Великої Британії, ці втрати - рівносильні.

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