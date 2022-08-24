Україні давали кілька годин, а тепер формуються ЗСУ нового типу: експерт підбив підсумки пів року війни

Перед повномасштабним вторгненням Росії були прогнози, що Україна зможе вистояти всього кілька годин або днів. Натомість після шести місяців війни завдяки допомозі Заходу формуються ЗСУ нового типу – коли замість кількості вони беруть якістю.

На сьогодні Росія дуже боїться втратити тимчасово захоплений південь України.

Про це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках, експерт Центру оборонних стратегій Андрій Риженко повідомив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Коли робилися прогнози – що буде, якщо Росія нападе, то прогнози були дуже невтішні для нас. Справді там давали декілька годин, декілька днів, що України вистоїть. Очевидно, те, що буде якийсь кримський синдром, бралося до уваги російською владою. Вони на це розраховували, тому що були вкладені великі кошти – підкуп політикуму, бізнесу, можливо, ще якихось осіб в Україні. Але цього не вийшло", – зауважив Риженко.

"До речі, зауважте, що ніхто з військових не поставав запитання – чи можу я стріляти? Те, що було в Криму вісім років тому. Вогонь відкрили фактично з першої секунди вторгнення", – звернув увагу військовий експерт.

"Інша справа, що по півдню були в нас питання: чому так швидко вони досягли Херсона і Каховки, і Мелітополя. Але це, гадаю, ми розберемо після перемоги. Ніхто не застрахований від помилок теж", – сказав ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ.

Він зазначив, що росіяни дуже серйозно готувалися до цієї війни, і вони зосередили дуже великі сили.

"В основному це було зроблено за шаблонами Радянського Союзу. Тобто зосередження максимальної кількості техніки на кілометр фронту, повністю знищення загрозливих осередків спротиву і просування. Це стосувалося півдня", – пояснив капітан першого рангу запасу.

Щодо півночі, зокрема Києва, то там російська армія зробила ставку на свої повітряно-десантні війська. Захоплення аеродрому, просування, захоплення Києва, нейтралізація верхівки – це теж у загарбників не вийшло.

"Вони декілька разім змінювали тактику. В результаті вони зрозуміли, що не виходять у них первинні плани", – наголосив Риженко.

"Ми пам’ятаємо, коли була заява начальника оперативного управління генерального штабу Росії через місяць війни, що вони міняють формат, концентруються на сході. Нам було дуже складно. Ми пам’ятаємо, що у травні були дуже великі втрати наших сил, тому що в нас набагато менше техніки", – пригадав військовий експерт.

Він наголосив, що наразі в Україні формуються Збройні сили нового типу – коли замість кількості вони беруть якістю. У цьому дуже допомагають західні партнери завдяки постачанню озброєння.

"І тут якраз нові тактики використання. По-новому навчаються люди, по-новому формуються підрозділи. Я думаю, що це може бути дуже серйозним успіхом та основою такої асиметричної перемоги над набагато більшим противником", – вважає ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ.

Він додав, що наразі російські сили концентруються здебільшого на сході України у намаганнях захопити всю Донецьку область та тримати контроль над Луганською.

"Я думаю, що вони це прив’язують до 11 вересня – день їхнього голосування. Для того, щоб відволікти сили, вони і б’ють по Харкову, вони обстрілюють Суми, Чернігів. І вони дуже бояться втратити південь України", – зауважив Риженко.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що президент РФ Володимир Путін не зупиниться щодо війни, проте хоче зробити перерву.

Мапа боїв 24 серпня: ворог концентрує удари на Бахмутському та Авдіївському напрямах

Читайте також: