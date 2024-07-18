Україні доведеться заплатити ціну за мир: астролог дав новий прогноз щодо закінчення війни

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%.

Індійський астролог Алакх Ніраджан вважає, що Україна у вересні і жовтні 2024 року зможе отримати важливу перемогу, яка змусить Росію сісти за стіл переговорів. Однак ціною закінчення війни для України може стати відмова від деяких територій.

Про це він розповів в ефірі YouTube-каналу "Мій світ".

За словами астролога, кінець вересня і початок жовтня для України стане найкращим часом для перемоги – цей період буде навіть сильнішим, ніж той, що був у квітні минулого року.

"Вікно можливостей для України відкриється у вересні та на початку жовтня - я очікую, що ви здобудете перемогу. І вже на основі цієї перемоги можна буде говорити про те, чи варто зупиняти війну, бо Росія буде готова її зупинити. Це вам вирішувати, тому що вага помилки та продовження війни дуже велика, а після цього знову буде такий в'язкий стан. Ось у ці півтора місяця – вересень-жовтень і, можливо, ще листопад – можна завершувати війну", - зазначив астролог.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс передбачив, коли закінчиться війна і назвав цікаві деталі.

Йдуть за заспокоєнням: дедалі більше людей звертаються до астрології і тарології

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