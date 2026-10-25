Україні критично бракує ракет для Patriot: у Повітряних силах назвали масштаб потреби

ППО / © ТСН.ua

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Україні потрібні сотні ракет-перехоплювачів PAC-3 для захисту від російських балістичних атак. Станом на 7 жовтня в запасі залишалося лише 10 таких ракет.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в коментарі «Київ24».

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За його словами, лише протягом останнього тижня Росія застосувала проти України понад 80 балістичних ракет. Значна частина ударів була спрямована по Києву.

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Ігнат пояснив, що для гарантованого перехоплення однієї балістичної цілі зазвичай можуть застосовувати дві ракети.

«І тут питання: чи буде у нас достатньо антибалістичних ракет — перехоплювачів PAC-3? Адже зазвичай на одну балістичну ціль потрібно використовувати дві ракети», — сказав він.

За словами речника Повітряних сил, українські військові вже пристосувалися до дефіциту й у деяких випадках намагаються використовувати одну ракету на одну ціль.

«Українці вже пристосувалися і роблять усе можливе — застосовують одну ракету на одну ціль. Але якщо за тиждень ворог випускає таку кількість балістики, то можна уявити, скільки таких перехоплювачів потрібно на місяць», — наголосив Ігнат.

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Росія намагається виснажувати українську ППО дешевшими ракетами

Раніше авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що Росія розвиває малогабаритні далекобійні крилаті ракети «Філін», які можуть бути значно дешевшими за засоби ППО, необхідні для їхнього перехоплення.

За його словами, РФ намагатиметься налагодити масове виробництво таких ракет. Однією з цілей може бути виснаження української ППО — змусити Україну витрачати на знищення дешевших цілей значно дорожчі ракети-перехоплювачі.

Росіяни заявляють, що «Філін» здатний розвивати швидкість до 800 км/год, однак Криволап наголосив, що підтверджень таких характеристик поки немає.

Ми також повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет досі не схвалив передавання Україні значної партії ракет-перехоплювачів Patriot, які вже оплатили союзники Києва. За даними Kyiv Independent, українські посадовці припускають, що затримка може мати політичні причини.

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