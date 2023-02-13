Україні має отримати озброєння до того, як РФ перехопить ініціативу - генсек НАТО

НАТО буде підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно, запевнив Столтенберг.

Україна повинна отримати від міжнародних партнерів усе необхідне озброєння до того, як Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції 13 лютого.

"Ключові засоби, такі як боєприпаси та запчастини, мають надійти в Україну, перш ніж Росія зможе перехопити ініціативу на полі бою. Швидкість врятує життя", - сказав він.

Столтенберг запевнив, що Альянс буде підтримувати Україну стільки, скільки це потрібно. Утім, наголосив, що союзники по НАТО не втручатимуться у війну, яку Росія розв'язала проти України

Крім того, за його словами, Альянс планує збільшити свої цілі щодо запасів боєприпасів, які виснажуються через війну в Україні.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг, заявив, що майже через рік після вторгнення Путін готується не до миру, а розпочинає нові наступальні дії. Столтенберг уточнив, що, на його думку, повторний наступ Росії в Україні вже почався, що видно з кількості додаткових сил, які російська сторона направляє на сході України.

До слова, президент Польщі Анджей Дуда 12 лютого заявив, що Росія може перемогти Україну, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву для протистояння агресору.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи заклик польського лідера якнайшвидше передати Україні нову західну зброю, заявив, що Дуда сигналізує європейцям, що поразка України у війні з Росії матиме важкі наслідки для всієї Європи.

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