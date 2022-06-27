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Україні НАТО може надати системи захищеного зв'язку та захисту від дронів

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Україні НАТО може надати системи захищеного зв'язку та захисту від дронів

Фото: Associated Press

Постачання систем захищеного зв’язку та захисту від дронів, а також палива - Україні.

Рішення про таку допомогу нашій державі уже завтра у Мадриді  мають ухвалити лідери країн НАТО. 

Про це заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг, передає ТСН.

У довгостроковій перспективі, за його словами, натівці допоможуть перейти Україні від радянської до сучасної зброї, аби зміцнити оборону та безпеку. Окрім того, саме на саміті країни-члени НАТО мають визнати Росію як головну загрозу усьому цивілізованому світу.

Нагадаємо, що Україна та Молдова мають загрози, в основі яких – агресія Росії.

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