Україні не вистачає артснарядів і ракет ППО через затримку допомоги - Bloomberg

Видання пише, що ситуація на фронті для української армії стає важкою.

Збройним силам не вистачає артилерійських снарядів і ракет протиповітряної оборони, щоб захиститися від ударів агресорки Росії. Адже життєво важлива допомога з боку Європи та Сполучених Штатів все ще не затверджена.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на західних офіційних осіб.

Автори матеріалу наголошують, що публічно українські офіційні особи заявляють про продовження боротьбу проти російських військ - навіть якщо союзницька підтримка не надійде. Втім, звіти з фронту свідчать про те, що ситуація там стає важчою.

"Через нещодавні хвилі російських ракетних атак загинули десятки людей у ​​Києві та інших містах, оскільки протиповітряна оборона України, яка значною мірою покладається на дорогі ракети-перехоплювачі, надані союзниками, не змогла знищити таку кількість цілей, повідомляє European дипломат", - йдеться у публікації.

Тако зазначається, що бойові дії переросли в окопну війну з безпілотниками, які залишають мало шансів для будь-якої сторони здивувати іншу на фронті. Втім, для підтримки цієї "активної оборони" Україні потрібні постійні постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів, які союзники намагаються забезпечити.

За словами дипломатів, європейські союзники не зможуть забезпечити Україні 1 мільйона снарядів, які вони обіцяли поставити до 1 березня. До цього терміну вдасться поставити тільки близько 600 000 снарядів через постійні затримки у виробництві та побоювання щодо виснаження запасів.

Втім, Bloomberg наголошує, що міністри оборони, які зустрінуться цього тижня в Брюсселі, можуть спробувати збільшити загальну суму, але все одно не досягнуть цілі в 1 мільйон, яка була оголошена минулого року, заявили дипломати.

Як повідомлялося, Європа має труднощі з постачанням Україні обіцяного мільйона артилерійських снарядів, оскільки країни НАТО не були готові до такого формату війни. Наразі незрозуміло, чи буде ця обіцянка зрештою виконана. Труднощі Європи з постачанням Україні мільйона снарядів мають обʼєктивний характер.

Читайте також: