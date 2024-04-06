Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян: Зеленський шокував заявою

Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає, для захисту зброя є, зазначив Володимир Зеленський.

Україні не вистачає зброї для зриву контрнаступальних дій росіян. Крім того, для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Але для захисту зброя є.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телемарафону "Єдині новини".

"Для контрнаступальних дій у нас снарядів немає. Для захисту нашої держави – є кілька ініціатив, які почали працювати і у нас надходить зброя. Що стосується зриву контрнаступальних дій росіян – відповідної зброї не вистачає… Працювати по їхніх військових аеродромах, працювати по їхніх літаках, які б'ють нас ракетами, працювати по їхніх гелікоптерах, працювати по їхніх складах і базах – для цього є відповідний снаряд далекобійний або відповідна зброя. Ось цього нам не вистачає. Всі ці домовленості є, але тим не менш – поки так", – сказав президент.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що для України настав "критичний момент" у війні, тож необхідно забезпечити ЗСУ боєприпасами та системами ППО.

Того ж дня у Держдепі повідомили, що Блінкен та президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі в Парижі підтвердили спільну позицію щодо подальшої підтримки України.

Читайте також: