Україні необхідно зруйнувати плани росіян щодо "референдуму": депутат Херсонської облради про етапи звільнення міста

Всі підготовчі дії ЗСУ – це і є початок першого етапу звільнення правобережжя.

Як сказав депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, найближчим часом Херсон буде звільнений від окупантів.

Про це він говорив у інтерв'ю 24 каналу.

Хлань зазначив, що Україні насамперед необхідно зруйнувати плани росіян щодо "референдуму". Тобто у вересні зайти в Херсон і звільняти правобережжя.

"Всі підготовчі дії наших Збройних Сил – це і є початок першого етапу звільнення правобережжя. Тому я думаю, що його найближчим часом звільнять від окупантів", – сказав Хлань.

За словами депутата, лівобережжя буде другим етапом звільнення. Це трапиться пізніше, тому що звільнивши правобережжя, Україна зможе завдавати вогневе ураження у будь-яку частину Херсонщини.

"Велике скупчення росіян є на адмінмежі з Кримом. Вони розташовувалися в Генічеську, Новотроїцькому, Чаплинці й Каланчаку. Ці населені пункти зараз є недосяжними для нашої артилерії, але з правобережжя їх можна дістати. А з Запоріжжя можна починати зачистку і звільнення лівобережжя Херсонщині", – зазначив він.

Нагадаємо, за добу ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів та знищили дев'ять ворожих літаків.

Читайте також: