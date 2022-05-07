Україні подарували медичний дрон, який доправлятиме по 16 кг вантажу в гарячі точки

Україні подарували медичний дрон, який доправлятиме по 16 кг вантажу в гарячі точки

Медичний дрон, який може транспортувати велику кількість ліків чи крові на передову, вже в Україні.

Його доправив американський фонд, який допомагає українським військовим та медикам, вартість квадракоптера 30 тисяч доларів, йдеться в ТСН.

У полі над Львівщиною у небо здіймається медичний дрон, безпілотник тільки-но прибув в Україну, нині його тестують. «Заявлена швидкість близько 30 метрів на секунду, ми тестували на 15-17. Насправді він літає сам, йому програмують за картою, і він по карті сам літає, сам сідає», - пояснює оператор дрона Олександр Куліковський.

Цей дрон канадська компанія безкоштовно передала американському фонду, який зараз допомагає українським захисникам. Він швидкий, легкий у керуванні, а головне, за раз піднімає 16 кілограмів вантажу.

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«Цей дрон може переносити вантажі до 16 кілограм, вести в одну сторону до 1 години і цей бокс контролює температуру, тобто ми можемо перевозити дуже серйозні медикаменти в ті зони, які під окупацією чи дуже важко дістатися людям», - пояснює президент благодійного фонду в США Ірина Ващук.

Перший літальний апарат в Україні протестували, лишились задоволені. Тож у фонді планують передати ще 5 таких медичних дронів та стільки ж пошуково-рятувальних загальною вартість. Кажуть, краще втратити безпілотник, аніж людське життя.

Допомагають американські благодійники не лише безпілотниками, сюди переправляють і швидкі. Водій однієї із машин – ветеран АТО, а нині волонтер, Богдан. Поранення отримав ще під час анексії частин Луганської та Донецької областей.

Медичний дрон від американського фонду – як в Україні застосують новинку

«Травму я в 16 році отримав на Сході, на міну наступив. То я залишився без стопи, а друг помер, не вдалося врятувати, якби не цей фонд, багато хлопців не полетіли б на ортезування і я також», - переконаний чоловік.

«Один з таких хлопців в місті Маріуполь, він має ампутацію обох стоп і воює на ортезах», - розповідає президентка фонду.

З пораненнями на передовій кожна година - на вагу золота. Днями цей медичний безпілотник рушить на перші завдання - чимнайшвидше доправляти в гарячі точки необхідні медикаменти. І рятувати життя наших захисників.

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