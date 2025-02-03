"Україні пощастило з погодою": експерт оцінив реальність сценарію з відключеннями світла

Наразі Україні пощастило з погодою. У разі сильних морозів ситуація зі світлом могла б бути зовсім іншою.

Про це сказав фахівець Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в ефірі "Новини Live".

Відключення світла за графіками досі залишаються реальним сценарієм у разі раптового похолодання. Водночас, якщо обмеження і будуть, вони матимуть точковий характер – це залежатиме від роботи об'єктів, які генерують електроенергію, та підстанцій. Корольчук наголосив, що плекати ілюзію, що все відновили й усе працює ідеально, дуже наївно.

"Нам просто пощастило. Я не вірив ані в попередню теплу зиму, ані в цю теплу зиму. Але вона відбулася. Це дозволяє пройти без відключень принаймні 2/3 зими. Дуже малоймовірно, що у березні будуть морози. Можуть бути снігові заметілі, хуртовини. Будемо сподіватися, що не настільки погода мінлива, що взимку може бути тепло, а в березні чи у квітні можуть бути якісь морози. Тому поки що все впирається в погоду", – каже він.

Він також наголосив, що додаткове навантаження на енергосистему сьогодні також спричинила активізація промисловості наприкінці січня.

Нагадаємо, зранку 3 лютого у кількох областях України вимушено застосовано аварійні відключення електроенергії через обстріли з боку РФ.

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