Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Україні потрібна наша допомога зараз": пані посол США відреагувала на масовану атаку України

"Україні потрібна наша допомога зараз": пані посол США відреагувала на масовану атаку України

Бріджит Брінк відреагувала на нічну масовану атаку України армією РФ / Фото: X (Twitter)

Бріджит Брінк прокоментувала масований російський обстріл України.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк після нічної масованої ракетної та дронової атаки окупаційних військ РФ по містах наголосила на необхідності допомоги Україні.   

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter).

"Вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет. Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз", - наголосила Брінк.

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня окупаційна армія Росії здійснила комбіновану атаку ракетами та дронами по Україні. ТСН.ua зібрав все, що відомо станом на зараз.

Читайте також провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація