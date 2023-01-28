“Україні потрібні далекобійні ракети”: Зеленський звернувся до міжнародних партнерів після смертоносного обстрілу Костянтинівки

Президент України Володимир Зеленський закликає західних партнерів надати українській армії далекобійні ракети, щоб захистити населення мирних міст України від російського терору.

Про це він говорив під час свого традиційного вечірнього звернення у суботу, 28 січня.

Зеленський нагадав, що сьогодні о 9:15 російська армія здійснила ракетний обстріл міста Костянтинівка на Донеччині.

“Ворог застосував ракети С-300. По житловому сектору. Станом на цей час – 17 прізвищ у списку постраждалих. 14 – поранені. Троє людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким…” - сказав президент.

За його словами, російські ракети влучили в Костянтинівці, зокрема, в чотири житлові будинки.

“Такі обстріли, на жаль, є повсякденністю наших територій, до яких російська армія дістає ось такими ракетами. Донбас, Харківщина, південь держави… Припинити цей російський терор було б можливо, якби ми могли забезпечити відповідні ракетні сили для наших військових. Щоб у терористів не було відчуття безкарності”, - наголосив український лідер.

За його словами ЗСУ потрібні далекобійні ракети, щоб не дати можливості російським агресорам ставити далеко від лінії фронту свої ракетні установки й знищувати ними українські міста.

“Дякую всім у світі: політикам, громадським діячам, журналістам і звичайним людям, які наполягають разом із нами на тому, що не може бути якихось табу в постачанні зброї для захисту від російського терору. Ми зробимо все, щоб партнери відкрили це життєво необхідне постачання – постачання, зокрема, ATACMS та іншої подібної зброї. Бо це потрібно для захисту життя. Захисту таких міст, як Костянтинівка чи, наприклад, Харків”, - наголосив президент.

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