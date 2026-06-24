Україні потрібні три речі, щоб утримати ініціативу у війні: що назвав Федоров

Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

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Міністр оборони Михайло Федоров назвав три пріоритетні напрямки, які потрібні Україні для утримання ініціативи на фронті.

Про це він заявив під час виступу на RUSI Land Warfare Conference перед військовими, урядовцями країн НАТО та представниками defense tech, повідомляє Міністерство оборони України.

За словами Федорова, Україна продовжує нарощувати удари по логістиці російських військ, розвиває "малу ППО" та масштабує технологічні рішення на полі бою.

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Водночас, щоб зберігати ініціативу, Україні потрібна підтримка за трьома ключовими напрямами.

Перший — ракети PAC-3 до систем Patriot, які необхідні для протидії російській балістиці.

Другий — нарощування виробництва українських дронів і ракет. Йдеться про масштабування власних технологічних спроможностей, які вже відіграють важливу роль на фронті.

Третій напрям — артилерійські боєприпаси з дальністю щонайменше 30 км.

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Федоров наголосив, що відповідь на ці виклики посилить позиції України та наблизить справедливий мир.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони України запровадило новий базовий контракт для військовослужбовців строком на 24 місяці. У відомстві заявляють про справедливішу систему служби та виплат для тилових спеціалістів і фахівців забезпечення.

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