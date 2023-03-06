Україні потрібно збільшити кількість військових після перемоги: Жданов пояснив, як це допоможе

Військовий експерт Олег Жданов розповів, яку кількість особового складу нам потрібно мати після перемоги України над Росією.

В Україні потрібно буде збільшити кількість військових після перемоги у війні.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Останні зміни в Законі України “Про чисельність Збройних Сил України” зазначена цифра 360 тисяч осіб. Такої кількості вистачить сповна. Має бути ще й резервна армія — стільки ж людей. А також мобресурс — теж приблизно 360 тисяч. Має бути як в Швейцарії — там за 72 години виставляють 600-тисячну армію. Ми так само маємо виставити за 72 години мільйон. На руках має бути техніка озброєння, форма, боєприпаси, сухий пайок техніка має бути розосереджена по місцям збереження, бажано в захищених місцях. Основний склад повинен також мати елемент швидкого реагування”, — зазначив Олег Жданов.

Також він додав, що можливо, їх варто вивести в окрему структуру — війська швидкого реагування, які виходять на прикриття держкордону протягом кількох годин.

“Плюс до армійського мільйона в сили оборони країни має входити територіальна оборона. Але її треба трохи відшліфувати. У територіальної оборони має бути зброя на руках. Підрозділи тероборони мають бути сформовані, навчені. Ці люди протягом кількох годин повинні займати свої бойові позиції. А добровольчі формування повинні контролюватися місцевими радами з подачі Генштабу в залежності від наявності в області чи районі об’єкту критичної інфраструктури і стратегічних об’єктів. Загалом приблизно 2 мільйони осіб нам потрібно мати, тоді ніяка Рашка нас не лякатиме”, - підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, що у ніч проти 6 березня російська армія завдала ракетного удару по Краматорську Донецької області. Було пошкоджено 15 багатоповерхівок та зруйновано школу.

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