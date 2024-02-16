Україні повернути Донбас буде важче, чим Крим: Буданов пояснив важливі нюанси

Проблема в тому, що там є безперервна лінія постачання.

Тимчасово окупований росіянами Донбас буде важче повернути, оскільки там є безперервна лінія постачання. До неї російські війська можуть отримувати доступ з будь-якого напрямку.

Про це в інтерв’ю виданню Liberation наголосив керівник української розвідки Кирило Буданов.

"Я думаю, що Донбас буде важче повернути. Тому що там є безперервна лінія постачання, їхні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку. Всі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим - це неприступна фортеця, і абсолютно всі втратили цю фортецю. Так само як Україна десять років тому", - заявив Кирило Буданов.

Він також додав, що на сьогоднішній день російські окупанти все ще мають сухопутний коридор до Криму.

"Кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося недовго. Необхідно вирішити два стратегічні завдання: відрізати сухопутний коридор і зруйнувати Кримський міст. Решта - лише питання часу. Півострів буде повернуто. З Донбасом складніше", - підкреслив розвідник.

Водночас, на його думку, РФ і не наважиться використати ядерну зброю, коли втратить Крим.

"Ті, хто побоюється ескалації, кажуть, що якщо Росія зрозуміє, що втратить Крим, то може почати ядерну ескалацію. Ви очікуєте, що я закричу "ай", коли почую ці слова? Приводів для застосування ядерної зброї було вже дуже багато, можливо, десятки. І що з того? У російській доктрині ядерна зброя розглядається як "засіб стримування". Це те, чого всі бояться і на чому всі спекулюють", - зазначив Буданов.

Нагадаємо, що аналітики ISW пояснили, навіщо загарбники збудували на Донбасі 30-кілометровий "цар-потяг".

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