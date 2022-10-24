Україні та Ізраїлю треба розпочати нову сторінку відносин, налаштовану на новий баланс сил у світі - Арестович

Країнам потрібно закрити розбіжності, в яких не в останню чергу зацікавлені Росія та Іран, переконаний радник Офісу президента.

Україна сьогодні займає одне із центральних місць уваги колективного Заходу.

Ізраїль як основний союзник Заходу на Близькому Сході тривалий час уникає допомоги Україні. Але сьогодні у нас спільний ворог – Іран.

Ослаблення Росії також спричинить ослаблення Ірану, що вигідно обом країнам.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"До лютого російське керівництво зайде в останній глухий кут, який саме і створило. Буде ясно, що мобілізація у РФ не принесла бажаного результату. Остання карта не зіграла. І піде зворотний ефект від бажаного", - сказав він.

Арестович зазначив, що вплив Росії у світі суттєво зменшиться, зокрема і на Близькому Сході.

"Хто заповнить цей вакуум? Чи братиме Ізраїль участь у послабленні Ірану, що може призвести до падіння режиму? Чи буде Ізраїль у антипутінській коаліції, що перемогла? Відповідь за Ізраїлем", – додав він.

На думку Арестовича, у будь-якому разі нашим країнам потрібно закрити розбіжності, в яких не в останню чергу зацікавлені Росія та Іран.

"Розпочати нову сторінку відносин, налаштовану на новий баланс сил у світі", - підсумував він.

Нагадаємо, що Ізраїль від початку повномасштабного вторгнення РФ утримувався він надання летальної допомоги Києву. Раніше Київ просив Ізраїль поставити системи протиповітряної оборони, враховуючи успіх ізраїльського "Залізного купола", а також далекобійні зенітні ракетні комплекси "Барак-8". Проте Ізраїль наразі відмовився від цього, не бажаючи "провокувати Росію". Внаслідок цього президент Володимир Зеленський дорікнув Ізраїлю за відсутність допомоги Україні, сказавши, що "приголомшений" цим.

Водночас Ізраїль 21 жовтня завдав ракетний удар по місцю, де в Сирії збирали іранські безпілотники.

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