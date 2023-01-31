Україні треба літаки та ракети великої дальності: Науседа закликав НАТО переходити "червоні лінії"

Президент Литви Гітанас Науседа наполягає, що країни НАТО повинні припинити проводити "червоні лінії" та забезпечити Україну необхідною зброєю.
Президент Литви Гітанас Науседа закликав країни НАТО перетнути так звані "червоні лінії" та відправити Україні винищувачі та ракети великої дальності для боротьби проти російської агресії.
Про це він сказав у інтерв'ю LRT.
"Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проведені не нами, західними країнами, демократіями, а терористичною державою Росія, яка намагається провести їх через страх і погрози. І вона намагається їх нав'язати", - сказав він.
Гітанас Науседа зазначив, що "червоні лінії" вже неодноразово вдавалося перетнути.
"Я говорю не лише про танки. Колись табу, "червоною лінією" був і статус кандидата на вступ до ЄС. Я це добре пам'ятаю. Навіть коли, скажімо, почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що буде надсилати лише бронежилети, каски і тому подібне, але не зброю. Але ця "червона лінія" також була пройдена досить давно", - сказав президент Литви.
"Тому що винищувачі і ракети далекого радіуса дії є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, коли ось-ось станеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань", - сказав Науседа.
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна потребує більше важкого озброєння від союзників по НАТО, в тому числі винищувачів і ракет дальнього радіуса дії, щоб протистояти російському вторгненню.
Винищувачі F-16 та далекобійні ракети для України
Ексміністр оборони США Марк Еспер закликає надати Україні літаки та ракети далекого радіусу дії ATACMS. Він закликає Білий дім та союзників бути проактивними і не зволікати із рішеннями щодо ракет ATACMS та літаків-винищувачів.
У Повітряних силах зазначили, що для оборони неба Україні потрібно до 200 багатоцільових літаків F-16.
Польща та Франція заявили про готовність надати Україні F-16, проте за певних умов.
У свою чергу, президент США Джо Байден 30 січня заявив, що Америка не передаватиме Україні літаки F-16.
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