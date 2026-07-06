Україні варто готуватися до гіршого: експерт попередив про нову загрозу балістики

Критичний дефіцит ракет до ППО в Україні / © ТСН.ua

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Україна має критичний дефіцит ракет до Patriot, що показують наслідки російських атак по Києву та інших містах. Через глобальний дефіцит засобів протиповітряної оборони українці мають готуватися до того, що певна кількість ворожих ракет досягатиме своїх цілей.

Про це для «Київ24» заявив військовий оглядач Василь Пехньо.

Україні критично бракує ракет до ППО: до чого готуватися людям

Військово-політична ситуація у світі змушує Україну адаптувати стратегію захисту від повітряних атак росіян. В Україні та Європі спостерігається криза протибалістичного захисту. Є велика ймовірність того, що російська балістика продовжить долітати по так званих «цілях».

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Експерт звернув увагу на вичерпання світових запасів високотехнологічного озброєння, яке загострилося на тлі останніх міжнародних конфліктів. Зокрема, значна частина ракет-перехоплювачів була використана партнерами під час бойових дій на Близькому Сході.

Оскільки в України та країн ЄС немає великих власних потужностей для ефективної протидії балістичним загрозам, навантаження на наявні комплекси Patriot критично зросло.

«Україні треба готуватися до того, що частина балістичних ракет все ж таки долітатиме. Система Patriot залишається головним захистом від балістики, але ракет до неї бракує у всьому світі», — каже Пехньо.

За словами експерта, Україна має готувати превентивні кроки в тилу. Паралельно з очікуванням нових поставок ППО, Україні вкрай важливо зосередитися на зниженні вразливості — розосереджувати промислові підприємства, складські логістичні центри та об’єкти критичної інфраструктури.

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Водночас людям варто дбати про власну безпеку — не нехтувати сигналами повітряної тривоги і спускатися до укриттів, станцій метро тощо.

Дефіцит ракет ППО в Україні

Нагадаємо, що Росія намагається зламати спротив і волю українців, тому використовує балістичні ракети як останній аргумент для продовження війни. Через постійні удари Україні терміново потрібні ракети-перехоплювачі для систем ППО Patriot.

Забезпечення цими ракетами є питанням щоденного порятунку людських життів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників засідання ОБСЄ.

Очільник держави наголосив, що міжнародні партнери мають цю дефіцитну зброю, тому зараз усе залежить виключно від політичної волі, передусім з боку Сполучених Штатів, які спроможні ухвалити необхідне рішення.

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Президент закликав американську сторону та весь вільний світ допомогти Україні захистити свій суверенітет.

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