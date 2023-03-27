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Україні вдалося знизити активність Чорноморського флоту РФ – британська розвідка назвала причини

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Україні вдалося знизити активність Чорноморського флоту РФ – британська розвідка назвала причини

Фото: УНІАН

Британська розвідка з'ясувала, завдяки чому Україна скувала активність РФ у Чорному морі.

Атаки надводних та літальних безпілотників на Севастополь допомогли Україні знизити активність флоту Росії в Чорному морі

Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.  

Як пише розвідка, 22 березня щонайменше три надводні та один літальний безпілотник намагалися завдати удару по військово-морській базі РФ у Севастополі в тимчасово окупованому Криму. 

Повідомлення з відкритих джерел свідчать про те, що один морський дрон нібито був зупинений оборонними бонами, а два інші – були знищені в гавані. Російські офіційні особи заявили, що жодне російське судно не постраждало.

"Під час попередньої атаки безпілотників на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров". Попри те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди російському флоту, загроза безпілотників, ймовірно, продовжує стримувати операції чорноморського флоту РФ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 березня мешканці тимчасово окупованого Севастополя повідомляли про гучні звуки вибухів над містом. Була інформація про роботу ППО, а також, про ймовірну атаку повітряними та морськими безпілотниками.

А вже 24 березня місцеві повідомляли про потужні вибухи в районі бухти Омега у Севастополі.

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Дата публікації
Перегляди
3385
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