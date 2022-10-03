Україні вигідніше отримувати грантову військову допомогу, але лендліз має її посилювати - Жданов

На сьогодні Україна розглядатиме лендліз, як посилення, але там є дуже важливі для нас позиції.

Від 9 травня, коли президент США Джо Байден підписав програму допомоги у 40 млрд, з них близько 6,2 млрд було виділено лише на озброєння, Україна на ці гроші провоювала практично до кінця вересня, у серпні почали надходити нові пакети допомоги, тобто цього цілком достатньо. Ще працюватиме програма лендлізу.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов у ефірі національного телемарафону.

"Нам тепер вигідніше отримувати грантову допомогу, тому що це безоплатна допомога, ми її отримуємо, ми її освоюємо і вона залишається у нас назавжди. І її не треба повертати. За програмою ленд-лізу потрібно повертати техніку, або домовлятися зі США, на яких умовах ми її можемо залишити собі. Отже, на сьогодні ті пакети, які оголошені, вони суттєво посилюють Збройні сили, наприклад, у боєприпасах, артилерійських системах", - вважає експерт.

Також, за словами Жданова, Україна може тепер розглядати лендліз як посилення, але там є дуже важливі для нас позиції, як, наприклад, танки, бойові броньовані машини та кількість артилерії.

"Це ключові питання, які ми повинні обговорити та отримати", - резюмував він.

Нагадаємо, Жданов розповів про успіхи ЗСУ на двох напрямках.

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