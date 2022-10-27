Україна за час війни повернула з російського полону майже 1000 осіб - Маляр

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила 28 обмінів та звільнила з полону 978 осіб, серед який 99 - цивільних.

Українська сторона повернула з російського полону 978 осіб. Серед них є цивільні люди.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, останніх кілька тижнів стали знаковими у питанні обмінів військовополоненими.

“Ця тема надзвичайно чутлива, ми не поширюємо інформацію про деталі процесу порятунку щоб не зашкодити й надалі цьому процесу. Робимо усе можливе, щоб захисники і захисниці повернулися додому. Перемовини щодо звільнення та обміни наших військовополонених постійно тривають. З початку повномасштабного вторгнення вже здійснено 28 обмінів та звільнено 978 осіб (серед них 99 цивільних)”, - наголосила Ганна Маляр.

Також вона додала, що родичам військовополонених чи безвісти зниклих людей потрібно довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Зокрема - координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.

“Оприлюднення у соціальних мережах персональних даних військовополонених та безвісти зниклих може зашкодити їх безпеці та ускладнити процес перемовин щодо обміну”, - підкреслила Маляр.

Нагадаємо, що українські захисники збили майже всі іранські дрони РФ, які впродовж дня атакували критичну інфраструктуру Україну.

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