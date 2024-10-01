Україні загрожує блекаут на 3-5 днів, якщо Росія виб’є бодай одну АЕС – Харченко

Наслідки атаки на атомні станції можуть бути дуже болючими для українців.

В Україні може виникнути блекаут тривалістю від трьох до п'яти днів, якщо Росія атакує хоча б одну атомну електростанцію.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтервʼю "Главреду".

«Якщо нам виб'ють будь-яку атомну електростанцію з роботи, це означатиме, що буде національна каскадна аварія (так званий блекаут) після якої щонайменше 3-4 дні в принципі займе подати електроенергію в Україні. Причому за добу вдасться подати електроенергію в режимі 1-2 години електрики, а днів за 4-5 буде йти мова про відновлення, наприклад, на 4-6 годин. Це буде дуже серйозно, дуже боляче і абсолютно точно, що без атомної генерації зараз система працювати не може» - сказав він.

За словами експерта, небажано також допускати будь-які поломки допоміжного обладнання на АЕС, як це було влітку цього року.

"Тому що коли ми втрачаємо потужність атомних енергоблоків, це означає автоматичне погіршення умов для споживачів. Знизилась потужність атомного енергоблока – додалось пару годин відключень. І в період холодів, у період опалювального сезону, це буде пряма залежність. Тому від того, наскільки якісно проведені профілактичні ремонти, наскільки реально енергоблоки готові до стабільної, постійної роботи без будь-яких подій і ситуацій, буде залежати, як ми з вами будемо отримувати електрику взимку", - зазначив Харченко.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко попереджав, що з початком опалювального сезону в Україні зросте споживання електроенергії, що призведе до дефіциту електрики. Він зазначив, що в жовтні та листопаді ситуація зі світлом має залишатися стабільною, якщо не буде нових потужних обстрілів.

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