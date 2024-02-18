Україні загрожує дефіцит ракет для ППО: аналітики дали невтішний прогноз

Затримки з фінансуванням і постачанням зброї країнами Заходу можуть привести до суттєвого дефіциту українських зенітних ракет. Це дозволить російським військам більш агресивно атакувати українські війська або навіть прифронтові міста.

Про це йдеться у звіті аналітиків ISW.

Міністр оборони України Рустем Умеров 17 лютого заявив, що одним із головних уроків оборони Авдіївки є те, що українським силам потрібні сучасні системи протиповітряної оборони.

Речник ВПС України, полковник Юрій Ігнат заявив, що українській ППО необхідно збити російські штурмовики Су-34 і Су-35, які запускають плануючі бомби, щоб зупинити удари.

Плануючі бомби мають радіус дії до 70 кілометрів, і російські війська почали широко використовувати плануючі бомби, намагаючись дозволити тактичній авіації завдавати удари з-за лінії фронту, щоб мінімізувати втрати росіян в Україні.

"Українським силам потрібна велика кількість систем протиповітряної оборони, які можуть ефективно вражати російські літаки на цих відстанях", - зазначили аналітики.

Українські офіційні особи підкреслили, що Україна зіткнулася з критичною нестачею ракет ППО, а видання New York Times 9 лютого повідомило, що американські офіційні особи оцінюють, що українські запаси ракет ППО вичерпаються в березні 2024 року без подальшого поповнення з боку західної безпекової допомоги.

"Обмежені ефективні системи протиповітряної оборони, скорочення запасів зенітно-ракетних комплексів і триваючі російські ракетні та безпілотні удари по тилових населених пунктах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту будуть охоплені ППО. Повторювана тимчасова локалізована та обмежена російська перевага в повітрі, ймовірно, дозволить російським військам більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту", - зазначили експерти.

Нагадаємо, Конгрес Сполучених Штатів Америки поки не затвердив додаткового фінансування для України. Втім, виробництво американської зброї для ЗСУ триває за раніше укладеними контрактами.

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