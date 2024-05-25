Україні загрожують великі територіальні втрати: німецькі політики назвали можливий вихід з ситуації

Західні розвідки вважають, що ЗСУ не вдасться перехопити ініціативу на фронті до кінця року.

За оцінками західних спецслужб, Україна може втратити великі території до кінця поточного року. У Німеччині політики застерегли від песимістичних настроїв, зазначивши, що загальна картина бойових дій в Україні "затьмарюється" останніми успіхами Росії на фронті.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Видання зазначає, що заступник голови парламентського комітету з контролю за діяльністю розвідувальних служб Родеріх Кізеветтер підтвердив, що в Україні справді є дефіцит боєприпасів та проблеми з мобілізацією. Однак політик зауважив, що "песимістичні сценарії", які активно поширюються останнім часом у ЗМІ та різних пабліках, вочевидь спрямовані на те, щоб просунути наратив про "безнадійну ситуацію та марну військову допомогу". Мета таких вкидів – змусити Київ поступитися територією шляхом "тонкого, але жорстокого" тиску.

Німецька розвідка прогнозує втрати територій Україною

За даними німецької розвідки, до зими Києву не вдасться "повернути ініціативу", а втрати територій будуть "значно більшими", ніж на початку року.

Спецслужби Німеччини зазначають, що Росія має "значну" перевагу в артилерії а також здатна компенсувати втрати і наростити свої сили. При цьому Україна має проблеми з мобілізацією і не в змозі створити резерви. У звіті також зазначається, що ситуацію можуть змінити нові правила мобілізації, але результати їх впровадження можна буде відчути лише за кілька місяців, після того, як новобранці пройдуть базовий вишкіл.

Німецька розвідка наголошує, що очікувана втрата українських територій буде наслідком нинішньої "оборонної орієнтації українських збройних сил і пов'язаного з цим зволікання". На думку аналітиків, поступаючись територіями Україна намагається зберегти людей та виграти час, щоб провести мобілізацію та посилити ВПК.

Який вихід бачать німецькі політики

Родеріх Кізеветтер зазначив, що планам України відновити та посилити ВПК можуть завадити російські авіаудари. При цьому політик вважає, що Україна може "продовжувати перемагати".

Він зазначив, що для цього не повинно бути жодних зволікань з наданням допомоги, тому що кожна затримка коштуватиме великих втрат та ускладнюватиме ситуацію.

Кізеветтер зауважив, що не менш важливо подолати проросійський наратив про безнадійність опору України. На думку політика це можливо, якщо гасло канцлера Олафа Шольца "будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно" замінити на впевнену позицію "ол-інклюзів" (все включено). Така позиція має передбачати дозвіл на удари по військових цілях на території РФ, зникнення будь-яких "червоних ліній" та активізацію виробництва зброї.

Нагадаємо, Росія активізує всю свою міць, щоб максимально використати вікно можливостей, що залишилося, і домогтися будь-яких успіхів на фронті. The Hill оцінило, скільки території може втратити Україна, доки нова зброя від США не прибула на поле бою.

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