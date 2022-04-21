Українка увірвалася до прямого ефіру російського актора Паніна та звернулася до мешканців РФ

Актор в Іспанії записував звернення до російських ЗМІ.

Російський актор Олексій Панін, який від початку повномасштабної війни РФ проти України відверто виступає проти кривавого режиму Путіна і називає його злочинцем наразі перебуває в Іспанії.

Там артист записав звернення до росЗМІ, які почали писати про нього брехню.

"Хотів записати відео про себе любого для російських журналістів, яких давно неможна назвати журналістами. Та виявилося, що сьогодні з цим зіштовхнувся не лише я, а й Максим Галкін, Тетяна Лазарєва, їй дісталося від Скабєєвої. Загалом всі ті, хто поїхав і всі ті, хто якимось чином підтримують Україну і виступають проти війни, як завжди виявилися ху*вими. І російська преса намагається якомога більше гівна вилити на нас", - сказав Панін.

Він попросив росіян почати знімати лапшу з вух. І в цей момент до актора звернулася українка і сказала: "Доброго дня! Гарно ви все розповідаєте".

Як з'ясувалося, жінка з Одеси, звідки їй довелося тікати з двома маленькими дітьми:

"Ми звичайні, прості люди, найдобріші. Ми справжні. Ця брехня, яку вам ллють на вуха, розповідають, це взагалі, розумієте. Знищити такі міста як Маріуполь, як Харків. Це недопустимо. Діти гинуть, люди їдуть. Це страшно, те, що відбувається у нашій країні. Нам довелося іммігрувати з двома маленькими дітьми і це страшно. Проїхати таку відстань. Небезпечно і страшно. Виїхати з-під бомбардувань. Це жахливий стан наших українських людей", - сказала жінка.

Своєю чергою, Панін додав, що в Україні нема ані фашистів, ані нацистів.

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