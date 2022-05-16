Українка, яка у Варшаві облила фарбою посла Росії, змушена виїхати через цькування і погрози росіян

Українка, яка у Варшаві облила фарбою посла Росії, змушена виїхати через цькування і погрози росіян

Оприлюднили особисті дані й надіслали тисячі погроз - українка, яка у Варшаві облила фарбою посла Росії, була змушена покинути польську столицю через тиск росіян.

Про те, що їй довелося виїхати у супроводі охорони активістка Ірина Земляна повідомила у своєму «Фейсбуці» , йдеться в ТСН.

Жінка розповіла, її особисті дані, номери телефонів та сторінки у соціальних мережах російські телеграм-канали оприлюднили за лічені години після акції. Відтоді активістка отримала тисячі листів, повідомлень та дзвінків з погрозами.

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Разом з адвокатом вона повідомила про все польську поліцію, там ситуацію розцінили як серйозну, з міркувань безпеки українка надалі не коментуватиме того, що сталося.

Посла країни-агресорки облили червоним барвником 9 травня, коли він намагався покласти квіти до монумента у Варшаві.

МЗС Польщі висловило жаль через інцидент, зазначивши, що дипломати повинні мати імунітет незалежно од політики держави. Натомість росіяни викликали до себе польського посла і облили червоною фарбою польську амбасаду у Москві.

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