Українка, яку світ запам'ятав із забинтованим обличчям, розповіла про самопочуття і найбільше бажання

Світлини українки із забинтованим обличчям після російського обстрілу облетіли світ, а сама потерпіла поїхала на лікування до Польщі, де через три місяці після операції повернулася до викладацької діяльності.

Тепер жінка, чиє обличчя у перші дні повномасштабного нападу Путіна на Україну знали у всьому світі, веде заняття з мистецтва для юних українських біженців у Польщі. До війни ж Олена з українського міста Чугуїв 30 років працювала хореографом, а протягом останніх чотирьох – вихователькою у дитячому садочку.

Про це пише czasebiznesu.pl.

Після того, як росіяни поранили жінку, досвідчені хірурги в Катовіце зуміли відновити жінці зір, заповнивши пошкоджене око силіконовою олією. Зараз жінка чекає на результати другого контрольного огляду, який, за словами лікарів, повністю відновить зір.

Також читайте Іграшки і відірвані частини тіл посеред руїн: моторошні фото із розбитого російською ракетою ТЦ у Кременчуці

"Це може зайняти два місяці. Відтоді, як я вирішила приїхати до Польщі, у мене завжди була надія і вона ніколи не зникала. Сподіваюся відновити свій зір або принаймні більшу частину", — каже Олена.

Крім того, жінка бореться з посттравматичним стресовим розладом і їй сняться кошмари. Але найбільше вона хоче додому.

"Я хочу додому. Але зможу повернутися лише тоді, коли ситуація покращиться. Там мені доведеться жити на заході України", — каже вона.

Наразі ж вона розповідає, що у її серці багато любові, яку вона прагне віддати дітям.

"Коли я забуваю, що я в Польщі, то мої турботи зникають. У моєму серці багато любові і я хочу віддати її дітям. Вони дають мені усе найщасливіше від початку війни", — додає пані Олена.

Жінка розповідає, що її підопічні часто малюють війну або те, яким був би їхній дім чи життя з матір’ю та батьком.

"Малюють мрії та надії на мир. Дівчаткам подобається малювати своїх матерів, хлопчики малюють бойові машини", - зазначає вона.

Раніше з'явилось відео моменту ракетних ударів по ТЦ у Кременчуці.

Нагадаємо, власниці "стійкої" шафки", фото якої облетіло увесь світ, довелося пережити смерть чоловіка і двох синів.

Читайте також: