Українка, яку світ запам'ятав із забинтованим обличчям, розповіла про самопочуття і найбільше бажання

Світлини українки із забинтованим обличчям після російського обстрілу облетіли світ, а сама потерпіла поїхала на лікування до Польщі, де через три місяці після операції повернулася до викладацької діяльності.
Тепер жінка, чиє обличчя у перші дні повномасштабного нападу Путіна на Україну знали у всьому світі, веде заняття з мистецтва для юних українських біженців у Польщі. До війни ж Олена з українського міста Чугуїв 30 років працювала хореографом, а протягом останніх чотирьох – вихователькою у дитячому садочку.
Про це пише czasebiznesu.pl.
Після того, як росіяни поранили жінку, досвідчені хірурги в Катовіце зуміли відновити жінці зір, заповнивши пошкоджене око силіконовою олією. Зараз жінка чекає на результати другого контрольного огляду, який, за словами лікарів, повністю відновить зір.
"Це може зайняти два місяці. Відтоді, як я вирішила приїхати до Польщі, у мене завжди була надія і вона ніколи не зникала. Сподіваюся відновити свій зір або принаймні більшу частину", — каже Олена.
Крім того, жінка бореться з посттравматичним стресовим розладом і їй сняться кошмари. Але найбільше вона хоче додому.
"Я хочу додому. Але зможу повернутися лише тоді, коли ситуація покращиться. Там мені доведеться жити на заході України", — каже вона.
Наразі ж вона розповідає, що у її серці багато любові, яку вона прагне віддати дітям.
"Коли я забуваю, що я в Польщі, то мої турботи зникають. У моєму серці багато любові і я хочу віддати її дітям. Вони дають мені усе найщасливіше від початку війни", — додає пані Олена.
Жінка розповідає, що її підопічні часто малюють війну або те, яким був би їхній дім чи життя з матір’ю та батьком.
"Малюють мрії та надії на мир. Дівчаткам подобається малювати своїх матерів, хлопчики малюють бойові машини", - зазначає вона.
Раніше з'явилось відео моменту ракетних ударів по ТЦ у Кременчуці.
Нагадаємо, власниці "стійкої" шафки", фото якої облетіло увесь світ, довелося пережити смерть чоловіка і двох синів.
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