Українки дедалі частіше йдуть до війська: у ЗСУ розповіли, які посади обирають жінки

Українки дедалі частіше обирають службу у війську / © ТСН.ua

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До рекрутингового центру Десантно-штурмових військ ЗСУ дедалі частіше звертаються жінки: на них припадає кожна четверта заявка.

Про це в ефірі «Новини.LIVE» розповів молодший лейтенант 2-го центру рекрутингу ДШВ Ілля Грицанюк.

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Які бойові та тилові посади обирають жінки в ДШВ

За словами Грицанюка, приблизно 25% заявок до рекрутингового центру ДШВ надходять від жінок. Вони добровільно долучаються до війська та обирають різні напрями служби — від тилових посад до бойових спеціальностей.

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«У військах жінки звертаються до рекрутингу. Я б сказав, навіть кожна четверта заявка — це дівчина», — розповів молодший лейтенант.

Серед напрямів, які цікавлять кандидаток, — робота діловодками, фінансистками та фахівчинями з безпілотних систем. За словами Грицанюка, чимало жінок хочуть долучитися саме до підрозділів БпЛА.

«Але дійсно дуже багато жінок йдуть так само в безпілотники», — зазначив представник рекрутингового центру.

Він також наголосив, що жінки самостійно обирають напрям служби, зокрема й бойові посади. За словами Грицанюка, щоб розповідати про досвід військовослужбовиць і спростовувати стереотипи щодо жіночої служби у війську, центр публікує в соціальних мережах інтерв’ю з ними.

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Скільки жінок долучаються до підрозділів безпілотних систем ЗСУ

Жінки активно долучаються до підрозділів безпілотних систем ЗСУ. За даними центру рекрутингу та підготовки фахівців Drone Force, вони становлять близько 20% тих, хто приєднується до таких підрозділів.

Керівниця центру Тетяна Муравйова розповідала, що на початку його роботи жінки становили 10–11% курсантів, а восени 2025 року під час одного з наборів їхня частка сягнула 40%.

За словами Муравйової, військовослужбовиці працюють на різних посадах — від операторок безпілотників і наземних роботизованих комплексів до інженерок, аналітикинь і командирок підрозділів.

«Військовослужбовиці з перших днів досить результативно показали себе на різних посадах, довели свою ефективність як операторки БпЛА або НРК, інженерки, аналітикині та командирки підрозділів», — зазначала Муравйова.

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Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв про відсутність потреби в примусовій мобілізації жінок в Україні.

Водночас окремі категорії жінок, зокрема ті, хто має медичну або фармацевтичну освіту, перебувають на військовому обліку. Як пояснював ТСН.ua, повістка для уточнення даних або проходження медогляду не означає автоматичної мобілізації.

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