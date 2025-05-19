Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Повітряна тривога / © Фото із соціальних мереж

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У ніч проти 19 травня 2025 року Україну атакували ворожі дрони. Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

БпЛА в північній та центральній частинах Сумщини, курс західний.

БпЛА в північно-східній частині Харківщини, курс західний.

БпЛА східніше Запоріжжя, курс північно-західний.

БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс південний.

БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.

БпЛА з Запоріжжя, курсом на Дніпропетровщину.

Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області. Російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед». Унаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі.

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«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресії», — йдеться у повідомленні.

У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.