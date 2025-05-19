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- Війна
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Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"
Росіяни атакують українські території ударними дронами
У ніч проти 19 травня 2025 року Україну атакували ворожі дрони. Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.
БпЛА в північній та центральній частинах Сумщини, курс західний.
БпЛА в північно-східній частині Харківщини, курс західний.
БпЛА східніше Запоріжжя, курс північно-західний.
БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс південний.
БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.
БпЛА з Запоріжжя, курсом на Дніпропетровщину.
Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області. Російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед». Унаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі.
«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресії», — йдеться у повідомленні.
У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.