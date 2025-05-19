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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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172
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1 хв

Україною шириться повітряна тривога: які області "почервоніли"

Росіяни атакують українські території ударними дронами

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © Фото із соціальних мереж

У ніч проти 19 травня 2025 року Україну атакували ворожі дрони. Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали.

  • БпЛА в північній та центральній частинах Сумщини, курс західний.

  • БпЛА в північно-східній частині Харківщини, курс західний.

  • БпЛА східніше Запоріжжя, курс північно-західний.

  • БпЛА в східній частині Дніпропетровщини, курс південний.

  • БпЛА з Сумщини, курсом на Полтавщину.

  • БпЛА з Запоріжжя, курсом на Дніпропетровщину.

Уночі, 18 травня, багато вибухів пролунало у місті Васильків Київської області. Російська армія здійснила масовану атаку кількома хвилями ударних БпЛА типу «Шахед». Унаслідок обстрілу у місті здійнялися пожежі.

«Рятувальники Київщини ліквідовують наслідки пожеж, спричинені масованою ворожою атакою, на жаль, є жертви ворожої агресії», — йдеться у повідомленні.

У результаті атаки виникли руйнації та пожежі в кількох територіальних громадах Київщини.

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