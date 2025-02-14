Україною кружляють ворожі безпілотники: названа траєкторія руху

У ніч проти 14 лютого 2025 року низка українських областей "почервоніла" через оголошення повітряної тривоги унаслідок польотів ворожих безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

БпЛА з Житомирщини на Рівненщину вектор руху Рівне;

БпЛА з Київщини на Житомирщину західним курсом;

БпЛА на Полтавщині рухаються на захід та південь;

БпЛА на півночі Харківщини вектором руху на Харків та Полтаву;

БпЛА на півночі Запорізької області вектор руху Дніпро;

БпЛА в районі Шаргорода (Вінниччина) курс північно-західний.

Нагадаємо, що раніше у Києві прогриміли вибухи.

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