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Україною кружляють ворожі безпілотники: названа траєкторія руху

Україною кружляють ворожі безпілотники: названа траєкторія руху

Ворожі дрони атакували Україну 14 лютого: оголошена повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

Ворог традиційно атакує вночі українські області "Шахедами".

У ніч проти 14 лютого 2025 року низка українських областей "почервоніла" через оголошення повітряної тривоги унаслідок польотів ворожих безпілотників.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.

  • БпЛА з Житомирщини на Рівненщину вектор руху Рівне;
  • БпЛА з Київщини на Житомирщину західним курсом;
  • БпЛА на Полтавщині рухаються на захід та південь;
  • БпЛА на півночі Харківщини вектором руху на Харків та Полтаву;
  • БпЛА на півночі Запорізької області вектор руху Дніпро;
  • БпЛА в районі Шаргорода (Вінниччина) курс північно-західний. 

Нагадаємо, що раніше у Києві прогриміли вибухи

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