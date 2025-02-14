Україною кружляють ворожі безпілотники: названа траєкторія руху

Ворог традиційно атакує вночі українські області "Шахедами".
У ніч проти 14 лютого 2025 року низка українських областей "почервоніла" через оголошення повітряної тривоги унаслідок польотів ворожих безпілотників.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соцмережах.
- БпЛА з Житомирщини на Рівненщину вектор руху Рівне;
- БпЛА з Київщини на Житомирщину західним курсом;
- БпЛА на Полтавщині рухаються на захід та південь;
- БпЛА на півночі Харківщини вектором руху на Харків та Полтаву;
- БпЛА на півночі Запорізької області вектор руху Дніпро;
- БпЛА в районі Шаргорода (Вінниччина) курс північно-західний.
Нагадаємо, що раніше у Києві прогриміли вибухи.
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