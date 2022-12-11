Україною поширюється повітряна тривога: є загроза ракетних ударів

Україною у неділю, 11 грудня, поширюється повітряна тривога. У північних та східних областях є загроза ракетних ударів.

Про це свідчить мапа тривог.

Станом на 13:20 повітряну тривогу оголосили у Києві та Київській області, Харківській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях.

У Мережі повідомляють про активність російської тактичної авіації на кордонах з Україною та в окупованих районах Донецької та Луганської областей, можливі пуски ракет. Станом на 13:40 - відбій повітряної тривоги.

Ракетні удари по Україні

Російські терористи від 24 лютого регулярно обстрілюють Україну майже всіма наявними типами ракет. Від 10 жовтня росіяни завдають масованих ракетних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Окупанти хочуть залишити українців без електрики та тепла під час зими.

Путінський генерал та депутат Держдуми Андрій Гурулєв назвав нову ціль російських окупантів для ракетних ударів по Україні. Це - банківська інфраструктура.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія обстрілює Україну далекобійними ракетами. Проте ракети з комплексів С-300 ЗСУ не можуть збивати, оскільки у нас немає таких систем ППО.

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