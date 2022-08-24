Україною прокотилася хвиля масових "замінувань": людям пояснили, що сталося

Надходження інформації про нібито "замінування" є елементом гібридної інформаційної війни, яку ведуть росіяни.

Про це повідомив речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук.

За його словами, окупанти не лише обстрілюють українські міста ракетами, а ще й можуть влаштовувати провокації. Таким чином вони намагаються посіяти паніку.

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"Надходження інформацій, в яких повідомляють про замінування адміністративних будівель, парків, торгівельних центрів у різних містах України є елементом гібридної інформаційної війни. Ворог намагається таким чином посіяти паніку. Він не лише обстрілює українські міста ракетами, а ще й може влаштовувати провокації. В будь якому разі, кожне таке повідомлення зобов'язані перевірити відповідні служби", - пояснив Братчук.

Він закликав дослухатися до порад військових і правоохоронців.

Нагадаємо, хвиля масових "замінувань" 24 серпня, на День Незалежності, прокотилась Україною. Повідомлення про те, що в багатолюдних місцях буцімто є вибухівка, отримали у Рівному, Вінниці, Хмельницькому, Львові, Мукачеві. На місцях працюють необхідні спецслужби.

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