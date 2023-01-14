Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україною шириться масштабна повітряна тривога: у черкаській ОВА попереджають про ракетний удар

Україною шириться масштабна повітряна тривога: у черкаській ОВА попереджають про ракетний удар

Фото: Associated Press

Людей просять пройти до укриттів.

У багатьох областях оголошено  повітряну тривогу. Наразі відомо про активність ворожої авіації. Зокрема, очільник  Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у повітрі перебуває 17 стратегічних бомбардувальників Ту.

©

Очільник черкаської ОВА попередив про небезпеку.

"Ворог знову атакує територію України з повітря.  Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги від 12.00.  Тому не нехтуйте попереджувальними сигналами! Будьте в максимально безпечному місці", - написав у Телеграм Ігор Табурець.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, під час повітряної тривоги росіяни вдарили ракетою по селу Копилів, що у Київській області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2268
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація