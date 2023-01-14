Україною шириться масштабна повітряна тривога: у черкаській ОВА попереджають про ракетний удар

У багатьох областях оголошено повітряну тривогу. Наразі відомо про активність ворожої авіації. Зокрема, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що у повітрі перебуває 17 стратегічних бомбардувальників Ту.

Очільник черкаської ОВА попередив про небезпеку.

"Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги від 12.00. Тому не нехтуйте попереджувальними сигналами! Будьте в максимально безпечному місці", - написав у Телеграм Ігор Табурець.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, під час повітряної тривоги росіяни вдарили ракетою по селу Копилів, що у Київській області.

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