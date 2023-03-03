Україною шириться повітряна тривога: яка причина (мапа)

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення.

У частині областей України оголошена повітряна тривога. Зокрема, сирени лунають у східних та центральних регіонах.

Про це свідчить мапа повітряних тривог.

Тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Моніторингові групи фіксують активність ворожої авіції у Брянській області РФ.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Як пояснив спікер Повітряних сил Юрій Ігнат українським ЗМІ, повітряна тривога була оголошена через загрозу застосування окупантами балістичних ракет.

"Врятуватися від них за допомогою ППО наразі ми не можемо, тому закликаємо ще раз, хто бачить інформацію про тривогу, - реагувати на неї", - розповів спікер Повітряних сил.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає, що Росія технічно від п'ятниці готова завдати ракетного удару по Україні, однак з різних причин переносить свою атаку. Зокрема, через дії українських військових і розвідників.

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