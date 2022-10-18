У низці областей України оголошена повітряна тривога: висока загроза ударів дронами та ракетами (мапа)

Станом на 22:09 18 жовтня у східних та південних областіх оголошена повітряна тривога. Сповіщення про небезпеку поширюється Україною.

Про це свідчить мапа тривог.

Спочатку тривогу було оголошену у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областей. Та через хвилину сирену почали лунали у східних та підвенних регіонах України. Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення

Голова РВА Кривого Рогу у телеграм-каналі попередив про ракети та безпілотники на Криворізькому напрямку.

"Кривий Ріг. Не ігноруємо сигнал повітряної тривоги. Ризик реально високий. Ракети та дрони-камікадзе на нашому напрямку", - йдеться у його дописі.

Також із закликом не ігнорувати тривогу звернувся до місцевих жителів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

ФОТО: мапа повітряних тривог

Росія вдарила ракетами по Києву, Житомиру, Харкову, Дніпру і Миколаєву

Вранці 18 жовтня окупанти завдали ракетного удару по Харкову, Дніпру, Житомиру, Києву. Після опівночі росіяни атакували Миколаїв. В Офісі президента повідомили, що в Києві сталось влучання в об'єкт енергозбереження. Заступник керівника ОП зазначив, що було три "прильоти" в об'єкт енергозбереження на Лівому березі Києва. Мер Віталій Кличко підтвердив вибухи в Деснянському районі. Станом на зараз відомо про трьох загиблих.

Щодо ситуації в Житомирі, у місті не було світла і води. Станом на вечір у частині міста з'явилося електропостачання. Медичні заклади працюють на резервному живленні. Голова ОВА Віталій Бунечко повідомив, що наразі 11 населених пунктів області тимчасово залишилися без світла. У Харкові під ударом російських терористів опинився район одного із промислових підприємств міста. Також без електроенергії після атаки РФ залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій "Дніпроводоканалу. На лівому березі міста також перебої з водою.