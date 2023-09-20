Україною шириться повітряна тривога через ракетну небезпеку: які області у небезпеці

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Надвечір, 20 вересня, у низці областей оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ і моніторингові телеграм-канали.
За інформацією Повітряних сил, зафіксована активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.
Дещо пізніше у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.
"Загроза застосування ракетного озброєння з акваторії Чорного моря", - йдетсья в повідомленні. У моніторингових телеграм-каналах уточнили, що йдеться про загрозу пусків "Калiбрів" з акватoрії Чoрного моря.
Також там додали, що було зафіксовано ворожий БПЛA над Кривим Рогом.
Сьогодні вранці повідомлялося, що росіяни утримують у Чорному морі вісім кораблів, зокрема ракетоносій з "Калібрами".
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