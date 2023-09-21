Україною шириться повітряна тривога через загрозу крилатих ракет

В України поширюється повітряна тривога через запуск російською стратегічною авіацією крилатих ракет.

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Про це повідомляють Повітряні сили України у Telegram.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога. Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти під час ракетної атаки на місто Торецьк 20 вересня вбили чотирьох людей.

Крім того, ми раніше інформували, що українські військові завдали успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту російських окупантів.

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