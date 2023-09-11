Україною шириться тривога: у повітряному просторі - ворожі ракети

У Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.
Станом на 08:50 Україною шириться повітряна тривога через загрозу ракетного удару.
Про це свідчить мапа тривога.
Як повідомив очільник Ради оборони міста Олександр Вілкул, ворожі ракети летять у напрямку Кривого Рогу.
"Ракети на високій швидкості у нашому напрямку. Будьте в укриттях!", - написав він о 08:45.
Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив інформацію про загрозу ракет у напрямку Кривого Рогу та закликав пройти до укриттів.
Відповідно до даних мапи, тривога охопила пів України. Спочатку "почервоніли" східні області, згодом - східні та частково центральні.
Тим часом у Повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння ворогом.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 11 вересня у Кривому Розі пролунали вибухи.