Україною шириться повітряна тривога: у ЗСУ закликали терміново пройти в укриття

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Станом на 11 годину 6 лютого у більшості областей України оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

Також читайте Удар по готелю на Харківщині: в ОВА повідомили про стан поранених жінок

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні, опублікованій о 10:57.

Відповідно до мапи, "почервоніли" східні, південні, центральні та частково північні регіони.

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого окупанти вдарили по готелю на Харківщині, внаслідок атаки загинуло немовля.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.