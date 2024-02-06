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Україною шириться повітряна тривога: у ЗСУ закликали терміново пройти в укриття

Україною шириться повітряна тривога: у ЗСУ закликали терміново пройти в укриття

Повітряна тривога 6 лютого 2024

У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Станом на 11 годину 6 лютого у більшості областей України оголошена повітряна тривога.

Про це свідчить інтерактивна мапа тривог.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. 

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні, опублікованій о 10:57. 

Відповідно до мапи, "почервоніли" східні, південні, центральні та частково північні регіони.

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого окупанти вдарили по готелю на Харківщині, внаслідок атаки загинуло немовля.

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