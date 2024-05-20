Україною шириться повітряна тривога – вже третя за день: що відомо

У понеділок, 20 травня, о 20:36 у Києві та областях оголошено повітряну тривогу. Це вже третя тривога за день. Ракетна небезпека – по всій території України.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з Астрахані" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко висловив припущення, що Росія готується до масованого ракетного удару по Україні і станеться це протягом півтора – двох тижнів. Нині країна-агресорка перекидає свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 на аеродром "Оленья" для підготовки до удару.

Читайте також провідні новини дня: